هيسيب القشطة دي لمين.. عبير صبري تثق في زوجها ومعندوش سبب يخليه يخونها

اتفرج- انت الان تتابع خبر هيسيب القشطة دي لمين.. عبير صبري تثق في زوجها ومعندوش سبب يخليه يخونه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة عبير صبري كضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج “حبر سري”، وهو الذي يبث على قناة القاهرة والناس الفضائية، وكشفت عن الكثير من الأسرار التي توجد في حياتها الشخصية.

وأكدت عبير صبري قائلاً “اثق في زوجي جداً وهو معندوش سبب يخليه يخونني”، وحرصت عبير صبري على الرد على تساؤلات طرحتها الإعلامية اسما إبراهيم، وهو “لو صحبتك خطفت زوجك منك هتعملي إيه؟”، ردت قائلة “أنا معنديش صديقة عمري لكن لو ده حصل هسيبهم هما الاثنين”.

واستكملت عبير صبري قائلة “أنا أعيش في دولة وزوجي يعيش في دولة أخرى وهناك ثقة بيني وبينه كبيرة، مفيش ست خطافة رجالة لأن أي علاقة بين اثنين هي علاقة اختيارية تكون برضا الطرفين”.