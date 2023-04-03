اتفرج- انت الان تتابع خبر روجينا عن أبطال مسلسل ستهم: ممثلين من العيار التقيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تبادلت الفنانة روجينا، والفنانة سلوى عثمان، عبارات المدح على مواقع التواصل الاجتماعي، احتفالًا بنجاح مسلسلهما “ستهم” والذي يُعرض في موسم رمضان الحالي.حيث كتبت سلوى عثمان من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رسالة إلى الفنانة روجينا قالت فيها: “بدعة وصادقة ربنا يحفظك ويحميكي..رائعة”، لترد عليها روجينا قائلة: ” انا كويسة بيكم وبحبكم ودعمكم ليا انا واقفة قدام ممثلين من العيار التقيل”.

مسلسل ستهم

يشارك في بطولة مسلسل “ستهم” كلًا من روجينا، إياد نصار، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نانسي صلاح، أحمد الرافعي، محمد عبد الحافظ، إبراهيم السمان، مع شيخ المنشدين ياسين التهامي، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويُعرض المسلسل على قناتي المحور والنهار.

وتدور أحداث المسلسل حول ستهم التي يُقتل زوجها وتدخل في صراعات مع أسرتها، وتضطر للتنكر في زي رجل من أجل الحصول على عمل، وتعمل في مهن شاقة حتى تستطيع تربية أبنائها بعدما يتنكر لها الجميع عدا شقيقها.