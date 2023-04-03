وقف برنامج العرافة؟.. حقيقة ولا إشاعة

انت الان تتابع خبر وقف برنامج العرافة؟.. حقيقة ولا إشاعةوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تداول عبر صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن وقف برنامج العرافة؟، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وتسبب ذلك في حالة من الجدل الواسع بين المواطنين في جمهورية مصر العربية، وخلال السطور التالية سنتعرف حقيقة وقف برنامج العرافة.

وقف برنامج العرافة؟يتسأل الملايين من المواطنين في جمهورية مصر العربية، حول حقيقة وقف برنامج العرافة؟ للإعلامية بسمة وهبة على قناتي المحور والنهار.

وكانت الإعلامية بسمة وهبة قد استضافة المطرب الشعبي سعد الصغير على مدار حلقتين متتاليتين وناقشت فيها كافة الأزمات التي مر بها سعد الصغير مع زوجاته.

وشهدت الحلقة أمس انسحاب سعد الصغير من الحلقة بسبب سؤال شيخ الحارة لسعد الصغير عن أولاده التي لم يعلن عنهم- كما جاء في الحلقة.

بسمة وهبة تكشف حقيقة وقف برنامج العرافة؟

علقت الإعلامية بسمة وهبة على ما تردد بشأن وقف برنامج العرافة، من خلال الإعلان عن ضيف حلقتها المقبلة ، في برنامج العرافة ، بعد شائعة إيقاف برنامجها.

وكتب بسمة وهبة من خلال حسابها الشخصي على انستجرام :” الليلة مع الاعلامي عبد الناصر زيدان وخروج عن السيطرة”.

موعد برنامج العرافة

يذاع برنامج العرافة للإعلامية بسمة وهبة، يوميا على قناة المحور في تمام الساعة السادسة والربع مساء القاهرة القاهرة.