انت الان تتابع خبر دنيا بطمة تنسف ملامحها بعمليات جديدة ستصدمك ..اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة مجموعة من الصور عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها بإطلالة جديدة وملامح مختلفة عن المعتاد، ما أثارت جدلا واسعا بين المتابعين.

ارتدت دنيا بطمة بالصور، جلابية سوداء محتشمة، مع تطريزات ذهبية، واعتمدت تسريحة شعر منسدل مع نفخة قليلة، وتزينت بمكياج قوي، وكانت المفاجأة في التغيير الكبير بملامحها، حيث ظهرت بذقن مدبب وخدود ممتلئة وشفاه منتفخة، وذلك بعد آخر عمليات تجميل خضعت لها.

تفاعل المتابعون مع صورة دنيا بطمة، وتغزل البعض بجمالها وسحر اطلالتها، الا أن الكثير عبروا عن استهجانهم من خضوعها للكثير من عمليات التجميل، وعدم التوقف عن تغيير ملامحها التي بات من الصعب التعرف عليها كل بينما اتهمها البعض بتعمد تغير شكلها لتتصدر الترند، والتشبه بالفنانة نادين نجيم، او الفنانة أمل العوضي.

كما كانت بطمة قد تعرضت للكثير من الإنتقاد والسخرية بسبب تصريحاتها الآخيرة التي نفت فيها خضوعها لعمليات التجميل، مؤكدة أنها تكتفي بشرب الماء والنوم بانتظام، وهذا سبب اشراق بشرتها، بينما أكد المتابعون انها تخضع باستمرار للفيلر لتغيير شكل وجهها، بالإضافة إلى تحديد الفك، وعملية الذقن المدبب وغيرها.