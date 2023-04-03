انت الان تتابع خبر على طريقة أنا بحبني موت.. محمد رمضان يحتفل بتخطي اسمه 9 مليار مشاهدة على تيك توك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - احتفل الفنان محمد رمضان، مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بتخطي اسمه حاجز 9 مليار مشاهدة على تيك توك.

حيث نشر “رمضان” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو من أغنيته “ثابت” وأرفق معه التعليق التالي: “أولاً الحمد لله إني أول فنان عربي هاشتاج إسمه يتخطى التسعة مليار مشاهدة على تيك توك بس والله لو قالولي تختار مين غيرك يكون أول نجم عربي يوصل للرقم ده بصراحه هختاره لأني بحبه من وأنا صغير و بحترم مشواره و مجهوداته و يستحق ده عن جداره محمد رمضان اللي هو أنا برضه

ثقة في الله نجاح”.

مسلسل محمد رمضان

يُذكر أن الفنان محمد رمضان يُعرض له حاليًا مسلسل “جعفر العمدة” والذي يشترك في بطولته مع كلًا من زينة، إيمان العاصي، هالة صدقي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، منة فضالي، هيدي كرم، تامر عبد المنعم، طارق الدسوقي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

ويُعرض المسلسل يوميًا على قناة DMC، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، كما يُعرض على منصة شاهد.