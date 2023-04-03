حنان مطاوع ضيفة منى عبد الوهاب في ”أنا والقناع”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 05:23 مساءً - تحل اليوم الفنانة حنان مطاوع ضيفة على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامجها الرمضاني "أنا والقناع"، وذلك في السادسة والنصف على شبكة قنوات الحياة، والعاشرة على قناة cbc.

وتتحدث حنان مطلوع خلال الحلقة عن مرحلة الطفولة وذكراياتها مع والدها الفنان الكبير كرم مطاوع والفنانة الكبيرة سهير المرشدي وكيف استقلت بشخصيتها لتضع اسمها في مكانة خاصة بها، فيما تكشف كواليس أحدث أعمالها التي تشارك فيها برمضان الجاري وعود سخية وسرة الباتع.

"أنا والقناع" برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكومديانه شيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددًا من المفاجآت خلال الأيام المُقبله.

وتصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة WACH IT!، ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في تمام الساعة العاشرة مساء