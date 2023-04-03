اتفرج- انت الان تتابع خبر تفاصيل تعرض ميس حمدان للتحرش وقرارها بالاعتزال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حلت الفنانة الأردنية ميس حمدان، ضيفة على ببرنامج vip، وتحدثت حول الكثير من المواضيع الفنية والشخصية، ومشاريعها المستقبلية.

وأبرز ما صرحت به ميس حمدان، تعرضها للتحرش الجنسي أكثر من مرة، وكانت بعضها في طفولتها، عندما كانت في المدرسة الابتدائية في مصر، وتحرش بها المدرس الذي أدخلها في مدخل عمارة وحاول التقرب منها، وبعدها أصبح المدرس يعاملها معاملة سيئة جدا.

كما كشفت تعرضها للتحرش، من ابن الجيران، الذي كان عمره 20 سنة وهي 19 عاما.

وأكدت الفنانة الأردنية، ان ما هون عليها هذا الأمر، اكتشافها إن 90% من البنات اللاتي تعرفهن مررن بتجربة التحرش، من قبل المقربين منهن أو من قبل السائق أو الفكهاني والمدرسين، مؤكدة ان من يتحرش بالأطفال يعاني من أمراض نفسية.

وشددت ميس حمدان، على ضرورة تعليم الأطفال التحدث بصراحة حول تعرضهم للتحرش، وعدم كتمان ذلك، لهذا علمت ابنتها منذ الصغر كيف تتجنب التحرش.

وأما فيما يتعلق باعتزالها، أكدت ميس انها كانت سابقا قد ترفض الاعتزال لرغبتها في تحقيق النجاح أكثر، ولكنها الآن قد تستغني عن كل شيء، وتترك عملها والتمثيل، حتى تكون أسرة وتبني بيت.