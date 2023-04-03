انت الان تتابع خبر كم تقاضت رانيا يوسف لظهورها في "حبل سري"؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الممثلة المصرية رانيا يوسف ضيفة في بداية شهر رمضان على برنامج "حبر سري"، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة قناة "القاهرة والناس"، حيث كانا حلقة مليئة بالتصريحات الجريئة.





ووافقت رانيا يوسف على الظهور في الحلقة مقابل مبلغ مالي قدره 400 ألف جنيه مصري.



كما ظهرت رانيا يوسف في الحلقة الأولى والثانية من برنامج "العرافة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة خلال شهر رمضان، وبكت خلال الحلقة.



يذكر أن رانيا يوسف لم تشارك في الموسم الرمضاني الحالي، واكتفت بالظهور فقط من خلال برنامجي "العرافة" و"حبر سري"، وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل "عالم تاني" الذي عرض في شهر كانون الثاني الماضي.