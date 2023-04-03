صلاح عبدالله يروج لمسلسل ”تلت التلاتة”



حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 02:23 مساءً - روج الفنان الكبير صلاح عبدالله، لمسلسل تلت التلاتة، والذي سيعرض بالموسم الرمضاني الثاني 2023، وقد نشر صلاح عبدالله مقطع فيديو من أحداث تلت التلاته.

وكتب صلاح عبدالله، عبر حسابه الرسمي قائلًا: توكلنا على الله تلت التلاته النص الثاني من رمضان 2023.

مسلسل «تلت التلاتة»، من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.

أبطال مسلسل تلت التلاتة

ويشارك في بطولته إلى جانب غادة عبدالرازق كلًا من: أحمد مجدى، مي سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبدالله وبرلنتي فؤاد وعدد آخر من الفنانين.

القنوات العارضه لـ تلت التلاته

قنوات النهار، والشمس، القاهرة والناس، وETC.