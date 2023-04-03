”نيفين الكيلاني” تصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا لمهرجان المسرح التجريبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 01:26 مساءً - أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني قرارا بتشكيل اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي لدورته الـ30 لعام 2023 وذلك على النحو التالي:

الأستاذ الدكتور سامح مهران رئيسا للمهرجان، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي منسقا عاما للمهرجان، الدكتورة دينا أمين مديرا للمهرجان، والدكتور أيمن الشيوي مديرا للمهرجان، بالإضافة إلى الدكتور أحمد مجاهد، والدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والدكتور محمد سمير الخطيب.

وتختص تلك اللجنة بتسيير أعمال المهرجان ووضع السياسات اللازمة له واعتماد اللوائح والضوابط الفنية والإدارية والمالية لأعماله.

الدورة الـ30 لمهرجان المسرح التجريبي تقام في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر 2023، وسيتم غلق باب التقديم 15 مايو المقبل.