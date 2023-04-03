علاقة مشروعة يدخل قائمة الاعلي مشاهدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 12:29 مساءً - تمكن مسلسل “ علاقة مشروعة ” من دخول قائمة الاعمال الأعلي مشاهدة فى مصر ، عبر منصة watch it .

واحتل العمل المركز العاشر ضمن قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة فى مصر ، قبل إنتهاء عرضه باربعة حلقات فقط.

مسلسل "علاقة مشروعة" مكون من 15 حلقة، وهو بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقي، ميمي جمال، محمود فارس، كريم محجوب، جودى مسعود، كريم عزيز، عمر رزيق، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعى.

دور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.