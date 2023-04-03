ياسمين كساب توجه نصيحة لـ متابعيها عبر إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 11:23 صباحاً - شاركت ياسمين كساب صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ياسمين في الصورة بإطلالة كاجول ونضارة شمسية.

وعلقت الفنانة علي الصورة قائلةً:"يصيح الانسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل".

وشاركت ياسمين كساب متابعيها، مؤخرا، صورا جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وطلبت ياسمين رأي جمهورها في قصة شعرها، وكتبت: "عايزة أخد رأيكم الشعر القصير عليا أحلي ولا الشعر الطويل عشان بفكر أقص شعري".