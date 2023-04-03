اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. جوهرة بتجهز نفسها لجفلات العيد بفيديو غير متوقع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الراقصة جوهرة جمهورها فيديو جديد لها في الساعات الماضية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات الصور انستجرام.وظهرت جوهرة خلال تواجدها في أحد مراكز اللياقة البدنية مرتدية بتشرت مكشوف من منطقة البطن من اللون السمني وينطلون ضيق للغاية ، حيث استعرضت مفاتنها وتقوم ببمارسة بعض الألعاب الرياضية، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج مع ربط شعرها على ظهرها بالكامل، بطريقة أثارت إعجاب جمهورها.

وتستعد الراقصة الغير مصرية لإقامة العديد من الحفلات في احتفالات عيد الفطر المبارك.