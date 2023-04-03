تطورات مقلقة في الحالة الصحية لشيرين الطحان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 10:26 صباحاً - تواجه الفنانة شيرين الطحان أزمة صحية صعبة جدًا وتتواجد داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، تحت ملاحظة قوية من الفريق الطبي المعالج لها.

وكشف الفنان أحمد يونس، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان من خلال حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك".

كتب أحمد، "ادعوا لشيرين الطحان السرطان حالته متأخرة وحالتها حرجة جدا يارب اشفها واشف كل مريض".

وكتبت أيضا الفنانة منة جلال عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أسألكم الدعاء من القلب بالشفاء للإعلامية والفنانة شرين الطحان، حالتها حرجة جدًا بالعناية المركزة ولا ينقصها إلا الدعاء، لعل الدعاء يغير القدر ويشفيها شفاء لا يغادر سقما بحق الأيام المفترجة والشهر الكريم ويخليها لبناتها ولأهلها، ربنا قادر إنه يرفع البلاء ويشفي كل مريض».

جدير بالذكر أن الفنانة نهال عنبر المسئولة عن الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، كشفت عن تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان حيث قالت إن حالتها تشهد تحسنا وعن إصابتها بالسرطان قالت إنها لن تكشف أي تفاصيل حتى تتعافى.

وكانت حالة كبير من القلق سادت علي جمهور الفنانة شيرين الطحان بعد إعلان الفنانة صفاء جلال، عن تعرض الأولي لأزمة صحية شديدة استدعت نقلها إلى إحدى مستشفيات القاهرة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين الطحان هو مشاركتها في بطولة مسلسل "رمضان كريم" الذي عرض في دراما رمضان 2017، وشاركها في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: سيد رجب، روبي، ريهام عبدالغفور، شريف سلامة، صبري فواز، كريم عفيفي، نجلاء بدر، محمود الجندي، محمد لطفي وآخرون، من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

وتدور أحداث العمل في شهر رمضان في إطار الحارة الشعبية، حيث إحدى الفتيات التي تحاول التبرأ من أهلها ومستواها الاجتماعي، فتلجأ إلى الكذب والإدعاء أنها من عائلة ثرية حتى تتعرف على شاب تقع في حبه، وتجسد الفنانة شيرين الطحان فيه دور زوجة الحناوي، ولعب دوره الفنان محمد محمود.