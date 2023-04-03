ميرنا نور الدين تروّج لـ فيلم العيد “بعد الشر”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 10:26 صباحاً - مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يبدأ العديد من النجوم في الإعلان عن أعمالهم الجديد، ةفي هذا الصدد روجت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين لـ فيلمها الجديد “بعد الشر” بطولة علي ربيع ومحمد أسامة “أس أس” والمقرر عرضه في عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال مشاركتها متابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشاركت ميرنا نور الدين البوستر التشويقي للفيلم، وعلّقت :”عيد الفطر المبارك إن شاء الله دعواتكم”.

وانتهى أبطال فيلم بعد الشر، من تصوير المشاهد الأخيرة وهو مشهد القفز من ارتفاع 15 ألف قدم، وذلك من داخل مطار العاصمة الإدارية الجديدة.

ويحتوي الفيلم على عدد من المشاهد، والتي صورها على ربيع، في حديقة الحيوان بالجيزة، ويجسد خلال أحداث الفيلم شخصية طيار، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا.

يشارك في فيلم بعد الشر العديد من الفنانين، منهم علي ربيع، رنا رئيس، ميرنا نور الدين، سليمان عيد، شيرين، هالة فاخر، بيومي فؤاد، عمرو هبد الجليل، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، وتحت قيادة المخرج أحمد عبد الوهاب، ومن المقرر عرضه ضمن موسم عيد الفطر السينمائي.

يذكر أن الفنان علي ربيع ينتظر، عرض مسلسله الجديد “نصي الثاني”، على منصة شاهد الإلكترونية، وحلقاته منفصلة متصلة، يقابل في كل حلقة فتاة جديدة يقع في حبها، وتجمعه بهم العديد من