انطلاق النسخة الخامسة من مواسم نجوم المسرح الجامعي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 09:29 صباحاً - يفتتح قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الأستاذ الدكتور هاني أبو الحسن، فاعليات النسخة الخامسة من مواسم نجوم المسرح الجامعي برئاسة الفنان الكبير خالد جلال في الثامنة مساء 4 أبريل وتستمر فعالياته حتى 14 أبريل بمسرح مركز الإبداع الفني، ويكرم المهرجان هذا العام نخبة من نجوم المسرح الجامعي تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وكانت لجنة المشاهدة التى تكونت من النقاد:

باسم صادق هند سلامة ومي سليم، قد اختارت عشرة عروض للمشاركة فى المسابقة الرسمية حيث يشارك من جامعة القاهره خمسة عروض: "ليلة ساهرة" إخراج محمود وهبة، " السامرية" إخراج أحمد محمد سيد، "الأشباح" إخراج محمود إسماعيل، "دعوة عشاء" إخراج أحمد شعيب، و"مدوا- تتر" إخراج أحمد شبل، ومن جامعة عين شمس يشارك عرضان:

"العيلة" إخراج محمد خلفاوى، و"الأشجار تموت واقفة" إخراج فادى أيمن ، كما يشارك من جامعة حلوان عرض "الوليمة" إخراج أسامة الطوخى، وعرض "الحادثة" من المعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، ومن جامعة المستقبل عرض "الرابعة والنصف" إخراج نزار سيف.

جدير بالذكر أن لجنة التحيكم التى تشكلت من: الناقد الكبير عاطف النمر رئيسا، وعضوية كل الأستاذ الدكتور أيمن الشيوى، مصممة الأزياء الدكتورة مروة عودة، مهندس الديكور عمرو الأشرف، والمخرج أحمد فؤاد، سوف تبدأ أعمالها الثلاثاء 4 أبريل عقب مراسم الافتتاح.