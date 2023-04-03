اليوم.. عبير صبري في ضيافة ”حبر سري”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 09:29 صباحاً - تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم، الفنانة عبير صبري، الثاني عشر من أيام شهر رمضان الكريم، في الحلقة الثانيه عشرة من الموسم الخامس من برنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس".

وأعلنت الفنانة عبير صبري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم حلقتها في قناه القاهرة والناس فى برنامج حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم.

الجدير بالذكر أن الموسم الخامس من برنامج "حبر سري"، والذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، يُعرض يوميا في شهر رمضان الكريم، على شاشة القاهرة والناس، في تمام الساعة 6:10 مساءً وتستضيف خلاله العديد من نجوم الفن والرياضة.