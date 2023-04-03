”روجينا” تشيد بالصعايدة بالحلقة 11 فى مسلسل ستهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أبريل 2023 09:29 صباحاً - شهدت الحلقة 11 من مسلسل "ستهم"، توالي الصدمات والمشاكل التي تواجهها "ستهم"، الشخصية التي تقدمها النجمة "روجينا"، حيث حدثت مشادة كلامية بين "ستهم"، وشخص من القاهرة، وذلك حينما ذهبت مع بائع الفول إلى مستودع عمله، حدث مشاجرة كلامية بينها وبين شخص يعمل هناك حيث رأها هذا الشخص، سخر منها قائلا: " ودا جاي من أني داهية" لترد عليه "ستهم" قائلة: "من الصعيد، جاي من بلد الرجالة اللي أصغر ما فيهم أسد".

كما شهدت الحلقة بدء رحلة التعب والمشقة لـ"ستهم" الشخصية التي تقدمها النجمة روجينا، بالقاهرة، حيث أنها بعدما أنقذت طفلتها الرضيعة من الموت الحلقة السابقة، قررت ترك المكان، والبحث عن العمل في مكان آخر، وبالفعل وجدت سيارة قديمة موجود بأحدى شوارع القاهرة، فقررت العيش بها لحين وجود مكان تسكن فيه، وعرض عليها صاحب عربة الفول العمل معه وافقت على الفور.

كما بدء رماح الشخصية التي يقدمها "جهاد سعد"، في التنقيب والبحث عن الآثار تحت منزل والدهم غانم، و برج الحمام، وعرض رماح الأمر، على كلا من شقيقة جبر "محمد عبد الحافظ"، ومصطفى" إبراهيم السمان"، والذي رفض ما يفعله رماح، والتنقيب على الآثار خاصة في ظل غياب ستهم"روجينا"، ولا أحد يعرف مكانها وكيف تعيش؟.

مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.