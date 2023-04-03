اتفرج- انت الان تتابع خبر مسلسل جميلة لـ ريهام حجاج.. اعرف عدد حلقاته ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يُعد مسلسل جميلة، أحد المسلسلات المشاركة في موسم رمضان 2023، والذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج، وهو مكون من 30 حلقة.ويُعرض مسلسل جميلة على قناة cbc يوميًا في تمام الساعة 8:30 مساءً، كما يُعرض على قناة on في تمام 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 5 صباحًا، ويتم عرضه على قناة الحياة في تمام الساعة 1:15 صباحًا، والإعادة الساعة 6:45 صباحًا.

أبطال مسلسل جميلة

يشترك في بطولة مسلسل جميلة عدد كبير من الممثلين وهم ريهام حجاج، عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، هاني عادل، أحمد وفيق، ياسر علي ماهر، نبيل عيسى، رحمة حسن، عبير منير، رحاب حسين، ريم سامي، هشام إسماعيل، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتدور أحداث مسلسل جميلة في إطار من التشويق والإثارة حول وكيل نيابة تدعى “جميلة” تكافح الفساد من خلال عملها، كما تعاني مشكلات في حياتها الشخصية أبرزها خيانة والدتها لوالدها، ومحاولة صديقتها الاستيلاء على أموالها بطرق غير مباشرة.