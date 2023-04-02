مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11.. منة فضالي تجهض طفلها وصدمة محمد رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 09:29 مساءً - شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل جعفر العمدة ؛ معرفة كارم فتح الله أن والد زينة في السجن.

فيما يبحث كارم لتخطيط مكيدة جديدة لمحمد رمضان ؛ ولزوجته زينة .

في الوقت ذاته يبلغ محمد رمضان على موافقته على حمل منة فضالي ؛ ولكن نرجس تصدمه انها قد اجهضت الطفل .

بدأت الحلقة الحادية عشر من مسلسل جعفر العمدة؛ للنجم محمد رمضان بأحداث مثيرة .

وأخبرت نرجس " منة فضالي" ؛ زوجها جعفر العمدة انها حامل ليصدم محمد رمضان وكاد ان يرمي عليها يمين الطلاق لوضع نرجس يدها على فمه.

وتحدث جعفر العمدة مع والدته صفصف ؛ والتي نصحته بضرورة انجاب نرجس وعدم التخلي عن نجله.

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل