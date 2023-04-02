انت الان تتابع خبر أفلام عيد الفطر 2023.. استعدوا لمنافسة قوية بين الأكشن والكوميديا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يشهد موسم أفلام عيد الفطر 2023 منافسة قوية بين كل الأفلام المختلفة، وهي التي تعتمد على الأكشن والحركة والكوميديا وغيرها الكثير من الأنواع الأخرى، ويظهر فيها الكثير من الفنانين الكبار على رأسهم الفنان أحمد السقا وغيرهم الكثير من النجوم.

فيلم ابن الحاج أحمد

وأبطال فيلم بعد الشر هم الفنان الكوميدي علي ربيع وأوس أوس وعمرو عبد الجليل وميرنا نور الدي وبيومي فؤاد، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبد الوهاب، وهو من أهم الأفلام التي تقدم في عيد الفطر المبارك في كل السينمات.

وأما عن فيلم ابن الحاج أحمد فهو من بطولة الفنان شيكو ويقدم في عيد الفطر وطرح البوستر الدعائي الخاص به ويشارك قي بطولته كلا من الفنان سيد رجب والفنانة عايدة رياض، والفنانة رحمة أحمد، والفنان مصطفة غريب، والطفل منذر، وهو فكرة عمرو سلامة.

فيلم رمسيس باريس

ويعرض فيلم رمسيس باريس في عيد الفطر المبارك وهو بطولة كلاً من الفنان محمد سلام، والفنان حمدي الميرغني، والفنان مصطفى خاطر، والفنان أوس أوس، ويأتي الفيلم من تأليف كريم حسن بشير، ومن إخراج أحمد خالد موسي.

فيلم السرب

ويعتبر فيلم السرب من الأفلام المميزة وهو فيه حركة ومغامرات حربية كثيراً واستندت على الواقع، وهو بطولة كلاً من الفنان أحمد السقا، والفنان عمرو عبدالجليل، وقصي خولي، ومصطفى فهمي، وهند صبري، وشريف منير.

فيلم شوجر دادي

ويصنف فيلم شوجر دادي بأنه من الأفلام المميزة في العيد وهو بطولة كلاً من الفنانة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد، والفنان تامر هجرس، والفنان حمدي الميرغني، والفنان مصطفى غريب، والفنان محمد محمود، وإﺧﺮاﺝ محمود كريم، وﺗأﻟﻴﻒ لؤي السيد.