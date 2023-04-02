اتفرج- انت الان تتابع خبر موت أبطال مسلسل وأخيرا يصدم الجمهور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر مسلسل وأخيرا، من المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني الحالي، وحصل على نسبة مشاهدة عالية، ونال اعجاب الجمهور بسبب قصته المثيرة، ونجومه الذين برعوا بأداء أدوارهم.

مسلسل وأخيرا رومانسي اجتماعي، بطولة مجموعة من النجوم السوريين واللبنانيين، أبرزهم الفنانة السورية منى واصف، والفنانة اللبنانية نادين نجيم، والفنان السوري قصي خولي، ونخبة من الممثلين، ويتكون العمل من 15 حلقة فقط، يعرض خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك.

ورغم التفاعل الكبير مع احداث المسلسل، الا ان الحلقة الثامنة من العمل أثار جدلا واسعا وخاصة بعد مقتل "خيال" التي تلعب دورها الفنانة نادين نجيم، على يد عصابة الاتجار بالبشر، التي خطفتها برفقة صديقاتها من الحارة، أثناء الخروج برحلة، حيث اعتقد الكثير من المتابعين، ان دور نادين انتهى في هذه الحلقة، وخاصة بعد مقتل شقيقة "ياقوت" الذي يلعب دوره قصي خولي.

ورغم أن خيال عادت في أحداث الحلقة التاسعة، وكان موتها مجرد لعبة من أفراد العصابة، التي يتحكم بها حبيبها السابق الذي عاد لينتقم منها، الا أن الجمهورتداول احتمالات حول نهاية العمل الذي سيشهد موت بعض أبطاله، وخاصة ياقوت الذي يفتعل المشاكل، ويواجه أفراد العصابة لينتقم منهم بسبب مقتل خيال وشقيقته، لورغم انها مجرد توقعات الا انها لم تعجب البعض.