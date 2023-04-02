انت الان تتابع خبر الفيشاوي متهم بإهانة الإسلام بسبب ما فعله على سجادة الصلاة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل وبعض الصفحات التي تعنى بأخبار الفنانين، صورة للفنان المصري أحمد الفيشاوي كان قد نشرها عبر حسابه في انستغرام، ظهر فيها وهو يجلس على سجادة الصلاة.

وكان الفيشاوي بالصورة، يحمل سبحة والده الراحل فاروق الفيشاوي، وبجانبه مصحف، وعلق قائلا: أعتقد أن باب ربنا عمره ما بيتقفل على أي حد".

ورغم التفاعل الذي حصدته صورة الفنان المصري، من قبل الجمهور الذي دعا له بالهداية والقبول بعباداته، الا ان البعض عبر عن استيائه بسبب ما فعله الفيشاوي، حيث أشار البعض ان الصورة فيها رياء، لان العبادات تكون بين العبد وربه لا امام ملايين الناس.

بينما انتقد البعض الحلق الطويل الذي كان أحمد يرتديه في الصورة، وأكدوا انه كان من المفترض أن يخلع الحلق أثناء سجوده بين يدي الله.

يذكر أن الفيشاوي قد أثار جدلا واسعا بعد ان نشر صورة لابنه عبر الانستغرام وهو يرتدي ملابس الكاراتيه، وعبر عن فخره بابنه الذي أصبح كبيرا وقويا، ما صدم الجمهور الذي تساءل عن هوية الولد الذي لم يذكره الفنان المصري سابقا، بينما أشار البعض ان لديه ابن من زوجته الألمانية دنيس ولمان التي كانت قد رفعت عليه دعوى قضائية قبل عامين تطالب خلالها بإثبات نسب طفلها تيتوس، بعد رفض الفنان ذلك.

وعلى صعيد آخر، كان أحمد الفيشاوي قد نشر في وقت سابق، بوستر فيلمه "رهبة" المقرر طرحه في عيد الفطر، إلى جانب نخبة من النجوم أبرزهم: بيومي فؤاد، نسرين أمين، محمود البزاوي، وغيرهم.