مسلسل الأجهر، موعد عرض الحلقة 11 من العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 06:29 مساءً - مسلسل الأجهر، تعرض قناة MBC مصر الحلقة 11 من مسلسل الأجهر بطولة الفنان عمرو سعد في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويعرض مسلسل الأجهر يوميا في رمضان في تمام السابعة مساءً عبر شاشة MBC مصر عقب برنامج رامز نيفر إند مباشرة.

الحلقة 10

وكانت الحلقة 10 شهدت الحلقة مفاجآت بالجملة إذ حرصت الفنانة نهلة سلامة ابنها أحمد صفوت “ميدا” على قتل أبيه وجهزت طعاما مسموما له وبالفعل ذهب ميدا إلى والده سيد رجب “سعداوي” وقدم له الطعام وفور تناوله بدأ يتألم بشدة.

لقاء عسران والأجهر

من جهة أخرى طلب عمرو عبد الجليل “عسران” من عمرو سعد “الأجهر” أن يفتح باب التعاون بينهما وأن يكونا شريكان في العمل في أفريقيا.

عسران استطاع أن يلوي ذراع الأجهر من خلال القبض على صاحبه محمد جمعة “شتا” واتصل شتا بالأجهر لينقذه من قبضة عسران وهنا طلب عسران أن يوافق الأجهر على التعاون بينهما ثم أخذ الأجهر صاحبه وانصرفا.

قصة مسلسل الأجهر

ومسلسل الأجهر ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، وهي التي اعتاد عمرو سعد تقديمها خلال الفترة الماضية، وكان آخرها مسلسل توبة الذي عرض في الموسم الرمضاني

شخصية عمرو سعد في مسلسل الأجهر

ويطل الفنان عمرو سعد من خلال دراما "الأجهر" والذي تدور أحداثها في أجواء شعبية وتم تصويرها في مدن متعددة حيث يظهر بطل العمل وهو عمر سعد بشخصية "يوسف" ضمن أحداث الأجهر ويجد نفسه مُتهمًا بقتل أمه ثم مسؤولًا عن إخوته.

وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيًا إلى عدد من الدول الأفريقية، ويغوص في عالم العصابات وتتأرجح حياته بين الطبقات المخملية والبحث عن الأمان المفقود.

أبطال مسلسل الأجهر

مسلسل الأجهر من بطولة عمرو سعد، ويشارك في بطولته نور النبوي، أحمد مجدي، ناهد السباعي، درة، سيد رجب، سارة سلامة، والعمل من إخراج ياسر سامي.