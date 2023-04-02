اتفرج- انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تتصدر التريند بعد تصريحاتها عن الحجاب وإظهار مفاتن المرأة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر اسم الفنانة ياسمين صبري، محرك البحث جوجل، وتريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها عن الحجاب وإظهار مفاتن المرأة.وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد قالت في تصريحات صحفية مع مجلة “فوغ”: “لأني مسلمة ومؤمنة وبالتالي الفكرة موجودة، وبنزعج من النساء اللي بيبرزوا مفاتنهن للفت الأنظار أو جذب الفرص، وأول عمل فني ليا كنت بمسك قميصي عشان أخفي مفاتني لأني عايزة أظهر كامرأة مش مجرد ملابس أو مفاتن لافتة”.

ياسمين صبري: أنا شخصية هادية وانطوائية

وأضافت: “أنا شخصية طبيعية وهادية وبيتوتية وبسيطة وانطوائية ولا أهتم بالأضواء وبكتفي بأصدقائي من قبل الشهرة خاصة لأني مش بثق بسهولة في الآخرين وبخاف أدخل ناس جديدة حياتي”.

وكان آخر عمل فني قدمته الفنانة ياسمين صبري وهو مسلسل “فرصة تانية” والذي عُرض في رمضان 2020.

مسلسل “فرصة تانية” بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، إدوارد، دياب، نهال عنبر، أيتن عامر، أشرف زكي، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل.