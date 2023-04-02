انت الان تتابع خبر بإطلالة رياضية.. لقاء الخميسي تتألق من داخل الجيم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها صورا جديدة، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

لقاء الخميسي

وتألقت لقاء الخميس في ظهورها بإطلاله رياضية مميزة، من داخل الجيم، حيث تعودت كل صباح تحفيز متابعيها وتشجيعهم على ممارسة الرياضة.

آخر مسلسلات لقاء الخميسي

وكانت آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل “إجازة مفتوحة”، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويعتبر المسلسل من نوعية أعمال الـ40 حلقة.

ويشار إلى أن الفنانة لقاء الخميسي كٌرمت من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما ضمن مكرمى الدورة الخامسة والتي أقيمت تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.