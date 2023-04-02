هالة صدقي: محمد رمضان من الممثلين الجيدين والعمل معه خلق بيننا كميا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 02:23 مساءً - كشفت الفنانة هالة صدقى عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التى تلقتها عن دورها فى مسلسل "جعفر العمدة" الذى يعرض حاليا فى رمضان.

وقالت هالة صدقى: كنت أبحث عن العمل مع المخرج محمد سامى لأنه من المخرجين الذين يمتلكون قدرات فنية كبيرة فقد تعاونت مع مخرجين عظام وأرى أن محمد سامى واحد منهم.

أما عن تعاونها مع محمد رمضان قالت هالة صدقى: محمد رمضان من الممثلين الجيدين وفى هذا العمل "جعفر العمدة" خلق بيننا حالة من الكيمياء والتى تظهر على الشاشة مع كل مشهد وأعد الجمهور أنه يرى العديد من المفاجأت فى الحلقات المقبلة والمشاهد المميزة التى تجمعنا برمضان.