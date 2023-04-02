الناقدة ماجدة موريس: رسالة الإمام وعملة نادرة أعمال مهمة في رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 02:23 مساءً - كشفت الناقدة ماجدة موريس عن رأيها فى مسلسلات فى العشرة حلقات الأولى التى تم عرضها حتى الآن فى الموسم الرمضاني الحالى.

وقالت ماجدة موريس : هناك بعض الأعمال التى تعرض بالموسم الرمضانى تنم عن رؤى مختلفة وجديدة وتطرح قضايا مهمة ولكن لا يمكن أن أحكم عليهم بالأفضل حتى الآن مثل مسلسل رسالة الإمام الذى يقوم ببطولته خالد النبوي حيث يجسد شخصية “الإمام الشافعى” وأرى أن هذا العمل مهم كونه يدعو إلى دين الوسطية والذى كان الشافعى أحد المتبنين له.

وأوضحت ماجدة موريس: هناك أيضا أعمال تتحدث عن الثأر مثل مسلسل عملة نادرة الذى تقدمه نيللى كريم وهى قضية مهمة وشغلت بالى وجعلتنى أطرح العديد من التساؤلات هل مازال فى الصعيد هذا الفكر أم لا.

أشارت ماجدة موريس إلى أن من المسلسل المهمة أيضا “حضرة العمدة” الذى تقوم ببطولته روبى وهو من الأعمال التى تطرح قضية ذات أهمية بالنسبة لتقلد المرأة مناصب عديدة وكيف تتعامل معها ورؤية المجتمع لها وهى تفاصيل يطرحها العمل بشكل جديد ومختلف.