محمد رجب: من الطبيعى الوقوف بجانب شقيقى من باب صلة الرحم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 01:26 مساءً - أكد الفنان محمد رجب أنه يقف بجانب شقيقه عمرو رجب لأنه يؤمن بموهبته، ومن الطبيعى الوقوف معه من باب صلة الرحم .

وتابع محمد رجب فى تصريحات لبرنامج "حبر سرى" أن أبناء الفنانين من حقهم التواجد فى الساحه الفنية ، والجيد يستمر بحب الجمهور، ومن لا يجيد لن يستمر .

ظهر عمرو رجب مع شقيقه محمد رجب فى أكثر من عمل فنى من ضمنها فيلم "بيكيا" وآخرهم مسلسل "مشوار الونش" .

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رجب مسلسل "مشوار الونش" وشاركه البطولة محمود عبد المغنى، منه فضالى، ميريهان حسين، إيهاب فهمى، والإخراج إسماعيل فاروق.

كما يشارك كضيف شرف فى مسلسل "الكتيبة ١٠١" خلال دراما رمضان 2023، بطولة آسر يس، عمرو يوسف، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، محمود عبد المغنى، تأليف إياد صالح ، وإخراج محمد سلامة .