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محمد لطفي عن مشهد اغتصابه هيفاء وهبي: منه لله محمد السبكي

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 01:26 مساءً - نشرت الإعلامية أسما إبراهيم برومو حلقة الفنان محمد لطفي فى برنامج “حبر سري”، والذي من المفترض عرضها في مساء اليوم الأحد الموافق 2 إبريل الجاري .

وجاء محمد لطفي خلال برومو برنامج حبر سري وهو يقوم بالجواب على سؤال بشأن رفض الفنان يوسف الشريف التلامس، ليرد لطفي، قائلًا: مبحبش الحاجات دي، لتحرجه المذيعة، قائلة: «ومشهد اغتصابك لـ هيفاء وهبي في حلاوة روح ده اللي عادي».

رد عليها محمد لطفي: «ده كان تمثيل وقتها، ومنه لله محمد السبكي».

وشوقت أسما إبراهيم لـ حلقتها مع محمد لطفي من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، حيث علقت على صور الحلقة، قائلة: «أعماله مش كتير يقدر يقدمها، قدم دور القوي، الكوميدي، والدرامي.. وفي حبر سري هنشوف حقيقته إيه! ، انتظرونا غدًا مع النجم «محمد لطفي» على شاشتكم القاهرة».

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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