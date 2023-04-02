محمد لطفي عن مشهد اغتصابه هيفاء وهبي: منه لله محمد السبكي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 01:26 مساءً - نشرت الإعلامية أسما إبراهيم برومو حلقة الفنان محمد لطفي فى برنامج “حبر سري”، والذي من المفترض عرضها في مساء اليوم الأحد الموافق 2 إبريل الجاري .

وجاء محمد لطفي خلال برومو برنامج حبر سري وهو يقوم بالجواب على سؤال بشأن رفض الفنان يوسف الشريف التلامس، ليرد لطفي، قائلًا: مبحبش الحاجات دي، لتحرجه المذيعة، قائلة: «ومشهد اغتصابك لـ هيفاء وهبي في حلاوة روح ده اللي عادي».

رد عليها محمد لطفي: «ده كان تمثيل وقتها، ومنه لله محمد السبكي».

وشوقت أسما إبراهيم لـ حلقتها مع محمد لطفي من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، حيث علقت على صور الحلقة، قائلة: «أعماله مش كتير يقدر يقدمها، قدم دور القوي، الكوميدي، والدرامي.. وفي حبر سري هنشوف حقيقته إيه! ، انتظرونا غدًا مع النجم «محمد لطفي» على شاشتكم القاهرة».