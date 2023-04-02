اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. هنا الزاهد تخطف الأنظار في رمضان بالأسود المفتوح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة الشابة الجميلة هنا الزاهد، صورة جديدة لها على حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت هنا الزاهد بإطلاله جذابة خلال تواجدها في غرفتا، مرتديه ملابس من اللون الأسود المثيرة المكشوفة من منطقة الصدر أما من الناحية الجمالية عدم استخدام أي مكياج نهائياً وترك شعرها على صدرها وظهرها، بطريقه أثارت إعجاب جمهورها.

وتغيب الفنانة المصرية الشابعة عن الأعمال الدارمية لشهر رمضان الكريم، وذلك على الرغم أن زوجها أحمد فهمي يشارك في بطولة سرة الباتع الذي لقي اعجاب الكثير من الجمهور في الفترة الماضية.

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