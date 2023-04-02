الليله.. حفل محمد الحلو وريهام عبد الحكيم بدار الأوبرا المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 11:31 صباحاً - ضمن الليالى الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، يقام حفلين في التاسعة والنصف مساء الأحد 2 أبريل .

فعلى المسرح الكبير تقدم فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية حفلا بقيادة المايسترو أحمد عامر ومشاركة الفنان الكبير محمد الحلو والفنانة ريهام عبدالحكيم، يتضمن مجموعة من أشهر الأعمال الغنائية الدرامية الخاصة بتترات المسلسلات الشهيرة التي تم عرضها خلال شهر رمضان.

برنامج المسرح الكبير لـ "محمد الحلو" و "ريهام عبدالحكيم"

ويتضمن البرنامج.. آه يا زمن، ليالي الحلمية، حياة الجوهري، زيزينيا، بوابة المتولي، أم كلثوم، الحسن البصري، خاتم سليمان، هي ودافنشي، الأسطورة .

يشارك في إحياء الحفل وليد حيدر، أميرة أحمد، سمية وجدي، أحمد عفت، محمد حسن، عمرو صفاء، مؤمن خليل ومصطفى النجدي .

وعلى المسرح المكشوف تستعيد فرقة أيامنا الحلوة بقيادة المايسترو محمد عثمان ذكريات عدد من المؤلفات الغنائية التي اشتهرت خلال فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي وتشمل تترات المسلسلات والفوازير بالإضافة إلى مختارات من أعمال الموسيقى العربية لكبار المطربين .