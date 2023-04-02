غدا.. علي الهلباوي يحيى حفلا غنائيا في قبة الغورى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 10:30 صباحاً - يحيى الفنان علي الهلباوى حفلا غنائيا غدا فى قبة الغورى وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

يقدم على الهلباوي خلال الحفل عددًا من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية، بجانب بعض الأغاني الذي يحبها جمهوره منها "مليون قصيدة" و"ليلى طال" و"رسالة" و"يا رب" و"قل للمليحة" و"ابعتلى جواب"، ومرسال لحبيبي، وغيرهم.

ويحيي الفنان "على الهلباوي" وفرقته، الليلة الأولى لبرنامج "هل هلالك" بنسخته السابعة، حيث يشدو بباقة متنوعة من الأغانى الدينية والموشحات.