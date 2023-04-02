رامي عياش يتألق بحفل ”كامل العدد” في الأردن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 10:30 صباحاً - أحيا الميجا ستار اللبناني رامي عياش حفلا غنائيا ضخما داخل أحد فنادق العاصمة الأردنية عمان بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

وبمجرد دخول عياش قاعة الإحتفال فوجئ بترك الجمهور لمقاعدهم وطاولاتهم حيث التفوا حول المسرح لاستقباله بعاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب وعبارات تشجيعية حارة على الطريقة المصرية :" بص شوف رامي بيعمل إيه".

من جانبه حرص رامي عياش على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال مشيرا إلى سعادته بهم والتي تعادل مشواره الفني الممتد لأكثر من 25 عاما.

واشعل عياش الحفل بوصلة طربية من أغانيه المميزة الرومانسيه والحماسية بالإضافة إلى أبرز اغانى نجوم زمن الفن الجميل والتي أشعلت وصلات الرقص المتتالية على مدى قرابة الساعتين.