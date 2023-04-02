تعرف على موعد عرض مسلسل ”جت سليمة” لـ دنيا سمير غانم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 09:29 صباحاً - طرحت شاشة قناة cbc مواعيد عرض مسلسل جت سليمة بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، والذي من المقرر عرضه في النصف الثاني من السباق الرمضاني الحالي.

حيث يتم عرض مسلسل جت سليمة لـ الفنانة دنيا سمير غانم ابتداءًا من يوم 16 رمضان، في المواعيد الآتية: في تمام الساعة 8:45 مساءًا، والإعادة الأولى الساعة 2:45 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 2:15 مساءً

ويتكون مسلسل جت سليمة من 15 حلقة وتدور احداثه في إطار كوميدي، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم دنيا سمير غانم، وشيرين، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، ومايان السيد، وسامي مغاوري، وخالد الصاوي، وغيرهم من نجوم الفن، والعمل من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج أحمد السبكي.