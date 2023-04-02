روبي تنقذ مدارس ”تل شبورة”.. في الحلقة الـ 10 من حضرة العمدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 08:27 صباحاً - عرضت مساء اليوم ، الحلقة العاشرة من مسلسل "حضرة العمدة"، والذي يُقدم في السباق الرمضاني الحالي 2023، وتقوم ببطولته الفنانة روبي ويشاركها أحمد رزق، إدوارد، سميحة أيوب، وأحمد بدير.

قامت روبي " العمدة صفية " بزيارة مدرسة تل شبورة لكي ترتقي بالتعليم فيها ؛ ولكن انصدمت من الوضع الذي عليه المدرسة .

ووجدت روبي حالة حمامات المدرسة والفصول سيئة للغاية حيث لم اجد اي مروحة بالفصول بالإضافة الي تدهور في اشياء كثيرة .

وقررت العمدة صفية التبرع للمدرسة وتركيب مراوح، للارتقاء بأوضاعها، والحفاظ على سلامة الطلاب، بما يليق بأهالي قرية تل شبورة.

ويُعد مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، أحمد رزق، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله، أحمد بدير، دينا، وفاء عامر، محمد محمود عبد العزيز، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، نهلة سلامة، حسام داغر، وصولا عمر، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.