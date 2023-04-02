فتحي عبدالوهاب يقتل عمه الشيخ موسى في الحلقة الـ 10 من ”الكتيبة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 08:27 صباحاً - عرضت مساء اليوم الحلقة العاشرة من مسلسل "الكتيبة 101"، الذي ينافس بقوة ضمن سباق دراما رمضان 2023.

وشهدت أحداث الحلقة قيام فتحي عبد الوهاب والذي يجسد شخصية الدكتور وحيد ويعمل لصالح الجماعات الإرهابية بقتل عمه الشيخ موسى ويجسد دوره الفنان خالد الصاوي.

قام الدكتور وحيد بقتل عمه وابنه الثاني محمد بطلب من الجماعات الإرهابية التى اشترطت عليه قتل عمه فى مقابل الإنضمام إليهم والتعاون معه فى نقل السلاح.

"الكتيبة 101" من الكتائب التي واجهت العديد من هجمات التكفيريين، ونجحت في كسرهم داخل سيناء، وذلك بعد ارتفاع وتيرة العمليات الإجرامية ضد الجيش المصري.

ويرصد المسلسل بطولات رجال الكتيبة 101 لرد هجمات التكفيريين المتتالية.

ويضم مسلسل الكتيبة 101، نخبة من أبرز النجوم، منهم: عمرو يوسف، آسر ياسين، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، وليد فواز، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.