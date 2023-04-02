هبه تقلب مسلسل ”المداح 3” رأسا على عقب في الحلقة 11

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 08:27 صباحاً - شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل "المداح 3"، أحداث مشوقة منذ بدايتها بقتل «الحاجة عفاف» والدة «صابر-حمادة هلال» على يد ابنتها «هبة - هلا السعيد» وهي تحت سيطرة كاملة من الجن، ظنًا منها أن صابر هو الذي ينام مكان والدته على السرير.

وينهار صابر ويحاول إنقاذ والدته ولكن بعد فوات الأوان، ويدخل في صدمة كبيرة بعد موت والدته الحقيقة، ويجتمع «هايم – محمد رياض» و«أحلام- رانيا فريد شوقي» بعد الحادث المؤلم الذي شهدته أسرة صابر ويطلب منها أن تذهب إلى هناك وتواسيهم حتى لا يشك أحد في أي شئ وتذهب والدة صابر «الحاجة صفاء» بالتبني لـ صابر وتصارحه أن هبة لم تكن على طبيعتها في الأيام الأخيرة وأنها كانت دائمًا شاردة الذهن والفكر، يأتي هذا في الوقت الذي يحاول فيه صابر أن يجمع الخيوط لمعرفة الحقيقة.

مسلسل «"المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.