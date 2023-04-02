إشادات رواد السوشيال ميديا بروجينا في ”ستُهم”



حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أبريل 2023 08:27 صباحاً - حفاوة كبيرة تلقتها النجمة روجينا، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بعد عرض الـ10 حلقات الأولى من مسلسل "ستهم"، للكاتب ناصر عبد الرحمن والمخرج رؤوف عبد العزيز، وأطلقوا عليها "نجمة رمضان"، حيث أنها اعتمدت على تغيير جلدها كليا، وجسدته بطريقة منفردة، واعتمدت على الانسلاخ من شخصيتها المستقلة والانخراط في شخصية العمل، والتعبير عن الانفعالات بكل الحواس، وهذا ما ظهر جليا في كل مشاهدها بداية من الحلقات الأولى مدى الصدمات، ولأزمات التي تتعرض كلها في كل حلقة..

وأشاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بأداء وتألق روجينا، بداية من الحلقة الأولى في مشهد الولادة ومعرفتها بخبر والدة زوجها ودفنه، وكذلك مشهد لحظة وفاة ودفن أبنها الأكبر عبد الرحمن، ومشهد محاولة إنقاذ طفلتها الرضيعة في الحلقة العاشرة، وهي تلتقطها من الأعلى قبل سقوطها على الأرض في مشهد مؤثر، يخلع القلوب، لتنهار روحينا في مشهد مؤثر تبدوا فيه انفعالاتها واقعية تدمي القلوب وتؤثر في الوجدان، لتنسلخ من شخصيتها تماما وتنغمس في معاناة "ستهم"، والتي تعبر عن مدى الحب والخوف من فقدانها هي الأخر بعد وفاة زوجها وابنها الأكبر عبد الرحمن، وأطلقوا عليها :" روجينا نجمة رمضان".

وجاء التعليقات كالتالي:" «نجمة رمضان » الأولي هي روجينا ، روجينا عبقرية في ستهم نجمة بتحب شغلها وبتبدع فيه شابوو ياوحش تمثيل، دائمآ وأدوارها بتسيب علامة كبيرة و مميزة في عقولنا عاملة أداء أكثر من الرائع في مسلسل #ستهم بجد اي الجمال و الجمال و الحلاوة دي بس، وكمان روجينا قدمت لينا الشخصية بدون نقطة ميكب حتي ملامحها جميلة و عاملت الشخصية حلو أوي، شابوووة من القلب للنجمة الجميلة".

كما علق أخرون:" إبداع وتفوق علي النفس، موفقة بإذن الله يا نجمة مصر على طول، بجد تستحقي لقب فنانة ومبدعة، چينا موهبة طبيعية تمشي على الأرض، وكل مرة بتثبتي انك الأولي، ممثله جباره عملت الدور ملوش حل، روجينا قمة في الإبداع، روعه يا روجينا بصراحه، عظمة على عظمة ماشاء الله عليكى، وغيرها العديد من التعليقات التي تعبر عن مدى إعجابهم بأداء روجينا لشخصية "ستهم"، وتؤكد أنها نجمة رمضان لهذا العام.

ونجد روجينا في المسلسل اعتمدت على تغيير جلدها كليا في دور يبدو من الوهلة الأولى أنه من الأدوار المركبة الصعبة، بينما جسدته هي بطريقة منفردة، اعتمدت على الانسلاخ من شخصيتها المستقلة والانخراط في شخصية العمل، والتعبير عن الانفعالات بكل الحواس، وهذا ما ظهر جليا في كل مشاهدها خلال أحداث الحلقة الأولى والثانية.

كما استطاع المخرج رؤوف عبد العزيز، توظيف كل شيء في العمل بشكل يخدم الموضوع بشكل عام، خاصة أنه ترك بصمة فريدة في النواحى الإخراجية للعمل الدرامي، سواء في توظيف قدرات الممثلين بشكل احترافي، وهذا ما ظهر بشكل واضح في كل النجوم المشاركين في العمل، وحرصه الشديد على التصوير في مواقع حقيقة، من خلال اختيار أماكن التصوير الخلابة في الصعيد، حيث ظهرت المناظر الطبيعية الجميلة للصعيد في أكثر من مشهد بواقعية تامة دون الاستعانة بديكورات.

وكانت الموسيقى التصويرية معبرة عن الأحداث التي يشهدها العمل الدرامي في سواء الجوانب الرومانسية أو التراجيدية أو المشاهد المعبرة عن تصاعد الأحداث.

مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.