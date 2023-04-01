ننشر أول تعليق من محمد سعد بعد إتهامه بإهانة فريق عمل مسلسله...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 01:26 مساءً - قام الفنان محمد سعد بنفي واقعة إهانته لفريق عمل مسلسله الجديد إكس لانس، الذي يتم عرضه حاليًا، وذلك من خلال منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حيث شارك محمد سعد مقطع فيديو من المشاجرة، وكتب عليه، قائلا: «كان فيه خناقة في منطقة الحرفيين وقولت لازم أدخل وافضها هقعد ليه؟».

كان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ محمد سعد من كواليس مسلسله الجديد إكس لانس، الذي يتم عرضه حاليًا عبر شاشات التليفزيون .

وجاء محمد سعد في مقطع الفيديو وهو يتعدى لفظيًا على عدد من فريق الإنتاج، وظهر أن سبب عصبية سعد يرجع إلى أن هناك تصوير أحد المشاهد في منطقة الحرفيين، وبسبب الصخب في هذه المنطقة لم يستطع أداء المشهد مما أدى إلى انفعاله.

وعلق المخرج إبرام نشأت على الفيديو المنتشر لـ الفنان محمد سعد، في موقع تصوير مسلسله الجديد “إكس لانس”.

وكتب إبرام نشأت عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مساء الفل، حبيت أوضح لسيادتكم وللسادة الصحفيين المحترمين حقيقة الموضوع المتداول، الخناقة دي مش معايا ولا مع الكرو، وهي مع اتنين مع الناس اللي المفروض تبقى مسيرطة على لوكيشن الحرفيين”.

وأضاف: “وحصلت المشادة نتيجة عدم السيطرة على حي الحرفيين وتعطيل حركه التصوير لمده ساعات”.

وتابع: “أستاذ محمد سعد أخويا وصديقي وأكتر الناس اللي بحبها وهو اللي رشحني لإخراج المسلسل إكسلانس وطول الوقت أصحاب واخوات ومتفهمين جدا من بدايه التصوير لحد الآن

واختتم المخرج كلامه قائلًا: “صباحكم فل واحنا كلنا كويسين ومعندناش مشاكل وعاملين مسلسل جامد جدا”.