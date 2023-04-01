شاهد..ياسمين عبدالعزيز ترسل صورة غسل أقدام العوضى لرضوى الشربينى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 12:29 مساءً - نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة لشخصية مهره من مسلسل "ضرب نار" مع الفنان أحمد العوضى بشخصية جابر الكوماندا وكان المشهد عبارة عن غسيل أقدام مهره لجابر بأحداث المسلسل بعد عودته من العمل.

وعلقت ياسمين على الصورة برسالة لرضوى الشربينى قائلة: "آسفين من بشاعة المشهد" وتفاعلت رضوى الشربينى مع الصورة فى التعليقات "بقولك يا مهره، متنسيش تقفيله بالطفايه لحد ما يخلص وبعدين تحميه وحاسبي يستهوى، لما نشوف يختى اخرتها ايه".