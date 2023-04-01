مصطفى كامل يعلق على مشاركته بمقلب رامز جلال

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 12:29 مساءً - كشف الفنان مصطفى كامل، تفاصيل مشاركته في مقلب الفنان رامز جلال، لهذا العام «رامز نيفر إند» المذاع عبر قناة mbc مصر الفضائية.

وقال مصطفى كامل، في تصريحات لموقع صدى البلد الإخباري، إنه لم يكن يعلم إنه مقلب، وأنه ذهب لافتتاح مطعم، ولكن تفاجئ بالمقلب بعدها.

وحول الجدل المثار حول مشاركته في المقلب قال مصطفى كامل: «أنا زي ما أنا نقيب موسيقيين فأنا فنان زي محمد رمضان ومحمد فؤاد.. واتعرض عليا حاجة وروحت».

وحول المقلب نفسه، أوضح مصطفى كامل، إنه أصيب بصدمة في يده وكتفه ووضعهما في جبيرة، بسبب المقلب، معلقا: «أنا لحد دلوقتي ايدي وجعاني من المقلب».