بالفيديو.. هبة تحاول قتل صابر بسكين وزين يحاول الإيقاع برحاب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 11:27 صباحاً - خلال الحلقة العاشرة من مسلسل المداح 3 نفت أمينة (سلمى أبو ضيف)، أن يكون جمال (محمد مهران) هو السبب في حملها كما زعم صابر (حمادة هلال)، ويتحدث صابر مع والدة جمال التي تسرد له كل التفاصيل التي يفعلها جمال من بعد خطبته لأمينة، وانقلاب حياته رأسا على عقب، ليجمع من خلالها خيوطه التي يريدها.

صارح المداح الخال سليم (أحمد ماهر) وحمزة (أحمد كشك) بأن الجن العاشق يتجسد في هيئة جمال ويظهر لـ أمينة في المغارة ويقيم علاقة معها وأذى جمال هو الآخر، كما شهدت الأحداث محاولة زين (محمد عز) أن يحوم حول رحاب (هبة مجدي) بعد خلافها الأخير مع صابر.

بينما يحاول هايم (محمد رياض) إغواء حسن المداح (خالد سرحان) بالأموال بسبب استثمارهما معًا، وعندما يشك حسن في زيادة الأموال بشكل سريع يقنعه هايم إنها من تجارة الآثار، ويذهب صابر لـ دكتور إبراهيم (خالد زكي) مع تاج (يسرا اللوزي) ليعرض عليه الخريطة الذي وجدها في المغارة أمس ولسوء الحظ يجدها حذفت من هاتفه وليس لها أي أثر، ويحاول تذكر تفاصيلها ورسمها لتساعدهم في حل اللغز ويعرض الدكتور إبراهيم خريطة مشابهة لـ التي رسمها صابر ويصرح له بأنها خريطة فرعونية توجد في تورين داخل المتحف المصري بإيطاليا تعود لعام 1150 ق.م، وإنها جزء من الكتاب ويحذره أن يأخذ احتياطاته في الفترة القادمة لأنه سيكون في خطر

وتذهب هبة (هلا السعيد) لهايم وتصرخ فيه، وتحاول الدفاع عن صابر بعد أن سحر لها هايم وقلب حياتها رأسها على عقب، ولكنه يسيطر عليه بشكل كامل من جديد لتخضع تحت سيطرته وتكون في صفه ضد صابر، وتبدأ بالمنازعة والصراخ بالصوت العالي بعد وسوسة الشيطان لها أن تؤذي نفسها أو أهلها.

ويأخذ صابر المداح والدته لتعيش معه في منزل والده القديم حتى يبتعد عن زوجته رحاب ونجله؛ خوفًا من إيذائهم دون قصد، وتقتحم عائشة غرفة ابنتها لتجد عماد (تامر شلتوت) أمامها وليس مجرد تهيؤات وتفقد الوعي وعندما تفيق لم تجد له آثر، وانتهت الحلقة بذهاب هبة في حالة من الـ لا وعي إلى منزل صابر، القديم وتدخل بيدها سكين لتطعن أحدهم وهو نائم، فهل طعنت والدتها أم صابر؟.