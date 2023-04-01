مسلسل الكبير أوي 7.. ظهور أيتن عامر و جوني يسخر من البلوجرز

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 11:27 صباحاً - شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوي 7، العديد من المفاجآت أبرزها السخرية من تحديات تيك توك، والعمل من بطولة الفنان أحمد مكي.

وبدأت الحلقة التاسعة من الكبير أوي7 بأخبار جوني مربوحة، بأن الكبير لن يوزع الإيراد؛ بسبب أنه وضع كل إيراد الأرض في مشروع هوت صوص، ومن ثم يغضب جوني لأنه يريد أموالًا.

ويبدأ هجرس في السخرية من جوني بسبب امتلاكه أشياءه رغم قدمها وتدهور صلاحيتها، ليقول له جوني إنه مرتبط بشكل كبير بالأشياء التي يمتلكها، ومن ثم يكتشف جوني بأن هجرس أصبح يكسب بالدولارات بسبب تحديات تيك توك.

ويظهر هجرس وهو يتحدى لايف مع شخص آخر ويطلب من متابعيه أن يرسلوا له هدايا ويدعموه حتى ينتصر في الجولة، ومن ثم يطلب من الشخص الآخر عقوبات.

وعلى جانب آخر، سخر جوني من الإنفلونسرز والمحتوى الذي يقدمونه؛ حيث ظهرت الفنانة آيتن عامر في دور شروق كلنا سوا التي تصور فيديوهات يومية دون أي محتوى هادف، لكنها تحصل على مشاهدات بالملايين.