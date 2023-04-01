غادة عبد الرازق تثير الجدل من جديد..تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 10:26 صباحاً - قالت الفنانة غادة عبد الرازق، إنها لم تصوم في رمضان وذلك بسبب انشغالها في تصوير أعمالها، وذلك في تصريحات تليفزيونية لها .

وأضافت غادة عبد الرازق: «علشان أكون صريحة، لما بيكون عندي تصوير مش بصوم لأني مش بقدر، خاصة أني باخد أدوية ومناعتي ضعيفة وممكن أشتغل من سبعة الصبح لحد 1 أو 2 الصبح، ولو مش عندي تصوير بعمل زي كل الناس وبصوم الحمد لله، وإحنا مش جايين من كوكب تاني بعمل زي الناس في كل بيت مصري».

وأشار غادة إلى أنها لا تستيطع مشاهدة أعمال في رمضان لـ انشغالها بتصوير مسلسلها.