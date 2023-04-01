إليسا تكشف العادات الّتي تمارسها بشهر رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 10:26 صباحاً - كشفت المطربة اللبنانية إليسا أنها تهتم بالاحتفال بشهر رمضان المبارك كل عام، ومن العادات الّتي تمارسها فيه قالت: “أصوم كل النهار بمعنى أشرب المياه مع تفاحة فقط، بإنتظار الإفطار، وأحبّ كثيراً أن يتمّ دعوتي إلى الإفطار الرمضاني لما به من مشاعر دافئة وصادقة”.

وأعلنت إليسا أنها تحبّ شهر رمضان خاصةٍ أن لبنان متعدّد الطوائف والديانات، وبالتالي إعتاد الشعب اللبناني على المشاركة في جميع الأعياد على إختلافها، مؤكدة أن شهر رمضان بالنسبة لها ليس مجرد مناسبة دينية إسلامية، بل شهر للتقوى والعطاء.

وقالت إن انتمائها للدين المسيحي لا يتعارض مع حبها للدين الإسلامي، مشيرة لإعجابها بمقولات الإمام علي بن أبي طالب والشيخ محمد متولي الشعراوي وعدد كبير من مشاهير الإسلام.