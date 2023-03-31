انت الان تتابع خبر مواعيد إعادة مسلسل سوق الكانتو .. تعرف عليها من هنا ومتخليش حاجة تفوتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -استخدم العديد من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية من متابعي مسلسلات رمضان 2023، محرك البحث خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الجمعة 31 مارس 2023، حول مواعيد إعادة مسلسل سوق الكانتو.مسلسل سوق الكانتو هو من بطولة كلا من أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

مواعيد إعادة مسلسل سوق الكانتو:

1- الإعاة الأولي في تمام الساعة الثانية صباحاً شاشة قناة DMC .

2- الإعاة الأولي في تمام الساعة الواحدة ظهراً شاشة قناة DMC.

يذكر أن العرض الأول يكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.