انت الان تتابع خبر مواعيد إعادة مسلسل ضرب نار .. اعرفها منها واتفرج على مهرة وجابر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هناك بعض متابعي الداما الرمضانية داخل جمهورية مصر العربية لا يتمكنون من مشاهدة العرض الأول للمسلسلات نظراً لأنه من الممكن أن تكون في نفس توقيت مسلسل أخر يقوم بمشاهدته أو لأي ظروف أخري ولذلك يبحثون عن مواعيد إعادة مسلسل ضرب نار.ويشارك في مسلسل ضرب نار كلا من ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وماجد المصري وهدي الإتربي وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

مواعيد إعادة مسلسل ضرب نار: