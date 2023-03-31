أول رد من محمد سعد على خناقته المسربة مع فريق عمل مسلسل إكس لانس.. تعرف على التفاصيل

محمد سعد في فيديو خناقة مسلسل اكس لانس

وحرص الفنان محمد سعد على نشر فيديو من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلاً “رسالة لجمهوري كان لازم ادخل وأفض الخناقة.. دا كان شكل من اللي بيحصل يومياً.. وشكراً جزيلاً لكل أهل منطقة الحرفيين”.

وانتشر بين الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خاص بالفنان محمد سعد في كواليس تصوير مسلسله الجديد إكس لانس، وحاول أن يسيطر على اللوكيشن قائلاً “يلا المشهد اللي بعده”، وأيضاً زعم الكثيرين أن هذا الفيديو جاء تكمله للفيديو الذي ظهر فيه أثناء تشاجره مع فريق عمل المسلسل في الأيام الماضية، ويحاول في هذا الفيديو أن يدرك ما حدث واستكمل التصوير بعدها.