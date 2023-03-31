اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. حكاية السمكة والسحر تكشفها منه فضالي.. طليقها عملها عمل واتفك بعجوبة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة منة فضالي بنفي كل ما انتشر حول وجود فنانة زميلة سابقة لها بعمل لها سحر، وتحدثت عن الكثير من الأسرار في حياتها الشخصية، وهذا أثناء استضافتها في برنامج “vip” الذي يبث على قناة هي الفضائية، وحصلت على نسب مشاهدة عالية.

مشاركة منة فضالي في رمضان 2023

وتحدثت منة فضالي قائلة “لأ مش فنانة ده طليقي، عرفت من الست وممكن تكون كدابة، هي قالتلي كان طالب إني أعملك عمل وارميه في البحر والعمل اتفك لما السمكة ماتت، منة الأمر لا يُصدق لا يمكن يكون حصل أكيد هي كدابة مقلتليش العمل كان عبارة عن ايه، أكيد كانت عايزة تعمل عليا شغل، عمري ما أمنت بالأعمال، لكن مؤمنة بالسحر والحسد انهم موجودين”.

وتشارك الفنانة منة فضالي في الموسم الرمضاني 2023 الحالي، بمسلسلين الأول هو جعفر العمدة وهو بطولة محمد رمضان وهالة صدقي وزينة ومي كساب وإيمان العاصي، وأما المسلسل الثاني هو سره الباتع وهو بطولة أحمد فهمي وأحمد السعدني وريم مصطفى وحسين فهمي ومحمود قابيل وغيرهم الكثير من الفنانين.